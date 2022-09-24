由於歸化中鋒阿提諾腳跟不舒服宣告缺陣，中華培訓隊24日在跨聯盟籃球邀請賽，跟SBL彰化柏力力打到延長加賽，才以94比92險勝，拿下預賽第4勝(1敗)，將以A組第2身分，25日跟B組第3新竹街口攻城獅爭搶跨聯盟賽的準決賽門票。

「這就是我們必須要用16人調度的困擾，就是要努力培訓不同組合，看到不足之處然後加強，」中華培訓隊教練桑茂森表示，「不過這次跟柏力力交手，比上次在BE HEROES有企圖心多了，畢竟他們已經沒有辦法晉級8強，整個放開來打。」

中華培訓隊以林信寬攻下26分最高，桑茂森給他的評價是攻守穩定性高，卻太安靜了，「或許也可以說信寬太冷靜，他明明具有一定的爆發力，也有領袖氣質，卻沒被身旁的人感受到，我希望他打得再有霸氣一點。」邱子軒也拿16分，江均12分。

柏力力以邱家佑20分最高，陳奕綸也拿19分，貢獻16分的今年SBL選秀狀元江尚謙說：「來到柏力力之後學到很多，尤其是攻守訓練的細節方面，我花了很多時間在銜接上面。」