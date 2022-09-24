美國知名節目《與卡戴珊同行》捧紅了社交名媛「卡戴珊家族」，5個姊妹以姣好面貌以及火辣身材迅速走紅，就連許多運動球星也拜倒在她們的石榴裙下，不過在NBA當中只要與「卡戴珊家族」一扯上邊，在比賽中的表現就會變得非常糟糕，2屆年度MVP「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)似乎不畏懼「卡戴珊家族」的魔咒，甚至表達願意登上節目的意願。

阿提托康波今日在推特貼出一段影片，內容是他在與「卡戴珊家族」女主人克里斯詹娜(Kris Jenner)蠟像的交談影片，字母哥表示自己願意撥出時間上「卡戴珊家族」的真人實境節目，「也許你讓我加入，成為這個節目的其中一員，我會帶來一些價值。你知道嗎？我每天在看你們的節目，彷彿我自己是這個家族的成員，我希望能夠參與其中，你怎麼想呢，克里斯？」

對於自己的荒謬行為，影片最後阿提托康波仍止不住放聲大笑，顯然這是為「卡戴珊家族」的新節目來做宣傳，不過正進入球員巔峰期的阿提托康波，能盡量不與「卡戴珊家族」扯上關係，或許才能讓職業生涯更加穩定。

過去只要與「卡戴珊家族」交往的球星，感情無法走到最後也就算了，在場上也總是發揮不出應有水準，因此聯盟也流傳著關於「卡戴珊家族」的詛咒，哈登(James Harden)、班西蒙斯(Ben Simmons)及崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)都曾經為此付出代價。