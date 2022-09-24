台中1名婦人日前在路上遭統聯客運擦撞，當下送醫無大礙，但當晚又回到醫院稱身體不適，事故後第2天、第4天都回醫院檢查，醫院發現她血糖異常飆高，但婦人卻不願住院，事故後第8天被發現陳屍家中，家屬主張是車禍造成婦人心臟病惡化而休克，但法官認定是糖尿病造成血液酮酸中毒，判司機員免賠。

判決書指出，該名司機員2016年6月經南京路與建國路交岔路口時，左前方後照鏡不慎擦撞婦人，婦人倒地後全身擦傷，送醫後無礙即回家，但當晚又返回醫院稱頭痛、嘔吐，隔了2天再因身體不適回醫院檢查，醫師診斷為「胸痛、頭暈及目眩，呼吸急促，第二型糖尿病，未伴有併發症」

該婦人事故後4天又到醫院做檢查，當時血糖高達571，被醫院要求住院，但她簽署出院意願書後即返家，再過了4天就被家人發現陳屍家中，死因為心因性休克；家屬提告認為該場車禍造成婦人的缺血性心臟病惡化，間接導致休克死亡，向司機員求償28萬，再向客運公司的保險公司求償66萬死亡保險金。

法官認為，該婦人死亡與車禍無關，而是糖尿病造成血液酮酸中毒，以致中毒昏迷，因此判家屬敗訴，統聯公司、司機、保險公司免賠，全案仍可上訴。刑事部分，法官認為林婦之死與車禍無關，只依業務過失傷害罪，判處張姓司機有期徒刑3月、可易罰金。