「樂活台南 好覓攏底佳~2022佳里購物嘉年華」於今明天兩天在忠教路段封街舉辦。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

「樂活台南 好覓攏底佳~2022佳里購物嘉年華」於今（24）日熱鬧展開，佳里區忠孝路段封街舉辦2天，台南市長黃偉哲晚間也來到購物嘉年華會場，並發送200份商圈消費券給現場民眾，黃表示，可憑發票兌換序號抽獎，獎品市值超過300萬元。

佳里購物嘉年華晚間邀請玫瑰墓樂團到場演出。玫瑰墓樂團成立於2006年，以歌曲結合散文故事與音樂，形成很獨特的「文學搖滾」，而玫瑰墓近幾年致力於「生命教育」、「音愛生命」音樂演講，所到之處也引起不少的迴響。

黃偉哲市長表示，感謝市民大眾對佳里購物節的支持，也感謝佳里商團各位好朋友努力，將佳里購物節辦得很成功，看著現場的人潮，會一年比一年成功，另外佳里購物節跟台南購物節結合，買佳里購物節也可以抽台南購物節的大獎，歡迎市民朋友趁著週末來佳里買好物。

佳里商圈陳駿逸理事長表示，配合台南購物節推出「商圈好康送 振興快樂 GO」活動至9月25日為止，凡至貼有本活動貼紙之店家單次消費100元以上，即有機會獲得由鋐昌車業行贊助之YAMAHA機車、刮中ASUS 15吋筆電。

佳里區朱雅宏區長也提醒，即日起至12月31日歡迎大家到台南佳里購物，憑消費100元發票，可至台南購物節官網登錄獲得一組抽獎序號，有機會獲得市值超過300萬獎品，獎項有豪華汽車、機車、機票、帆船遊程、手機、小家電及神秘好禮等大獎，將隨時公告於台南購物節網站。