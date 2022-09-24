中華電信集團24日舉行第二屆「5G無塑無拘無束」系列活動第四部曲－全國淨灘日，由董事長謝繼茂率領中華電信集團與供應商代表，一起擔任企業志工，集結全國37個機構、逾2,800人同步在24處地點淨灘、淨山、淨公園，身體力行實踐環保理念，共清出21.9噸垃圾，潔淨地球、追求永續。

中華電信5G無塑全國淨灘日活動於全國24處同步舉行，其中，由中華電信總公司、中華電信基金會共同主辦的桃園觀音濱海遊憩區淨灘活動，特別邀請中華電信供應商夥伴共襄盛舉。

台灣諾基亞由總經理劉明達帶隊、台灣愛立信由總緀理周大企領銜，一起攜手包括宏華國際、神腦國際、資拓宏宇、是方電訊、中華精測、中華黃頁及中華立鼎光電等七家子公司員工，與企客分公司、中華電信研究院、資訊分公司、個家分公司、桃園營運處等同仁共同淨灘，現場湧進近700位企業志工，井然有序、快速撿拾沙灘上各式各樣的垃圾，還給遊憩區美好的風光、面貌。

遊憩區主管單位桃園市政府環境保護局副局長陳增祥特別到現場為所有企業志工加油打氣，肯定電信龍頭企業大批同仁擔任企業志工擔任企業志工熱情投入淨灘活動，身體力行展現保護環境的用心。

遊憩區現場亦安排全國連線互動時間，謝繼茂開心地透過大螢幕與中部（台中營運處）、南部（高雄營運處）、東部（花蓮營運處）等同仁互動，從螢幕上看到全台超過2800名企業志工及眷屬的熱情投入，連金門地區同仁也歡欣參與，希望藉由淨灘活動，不僅可減少海洋垃圾，還能提醒大家重視海廢帶給地球、生態的威脅，積極朝無塑生活邁進，以追求更美好的明日生活。

2021年中華電信創新推出「5G無塑企業志工永續行動」出利用環保課程、線上遊戲、與紙風車劇團合作無塑生活節，以及全國淨灘日的四部曲活動，大力推廣環保理念，獲得外界數百萬人討論、關注、參與的熱烈迴響。

謝繼茂表示，今年在去年的基礎下，再推出永續行動四部曲以擴大社會影響力，包括首創5G無塑環保NFT及88無塑點子徵選、企業志工培訓、與紙風車劇團在台中、高雄合推兩場無塑生活節，透過環保劇深植環保意識至親子心中；而今天的第四部曲-全國淨灘日，不僅整個中華電信集團有多達35個機構參與，還攜手大型合作夥伴台灣諾基亞、台灣愛立信一起用心追求永續，將所有環保理念付諸行動，期待外界正視環保議題，可以有各式各樣環保愛地球的行動，大家一起追求永續、共好!

謝繼茂強調，經過這兩年的教育推廣、企業志工培訓課程，中華電信已培養出一批環保企業志工，不僅完備環境保護相關知識，而且具有實際的環保企業志工經驗，已成為種子企業志工;未來在全國各地，可適時參與各類環境保護的作為，讓追求環保的熱情多點並進、遍地開花，在各地落實中華電信所主張的「愛(I)環保」倡議、帶領大家一起重視環保議題，共同守護美麗的家園。