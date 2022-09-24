民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會在烏日區台中國際展覽館登場，身兼黨主席的蔡英文總統親自到場，她也強調，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨。對此，PTT網友狂噓，「中介法預備，以後只稱讚黨」、「不要侮辱民主二字」、「快笑死」、「噁心」、「補習讀書都垃圾，抄襲論文才有前途」、「最挺林智堅超論文吧」、「年輕人均薪多少？」「把年輕人當白痴」！

民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會在烏日區台中國際展覽館登場，身兼黨主席的蔡英文總統親自到場，她也強調，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨；並且強調，讓會做事成為城市治理的新標準。

蔡英文說，在過幾天民進黨要滿36歲，36年來我們參與了台灣從威權走向民主，追求民主從來就不是一條輕鬆的路，民進黨也乘著人民的期待推動台灣民主不斷進步。

蔡英文強調，全世界民主國家全部都已經實踐18歲公民權，台灣一定要跟得上腳步，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨。

對此，PTT網友回應，「中介法預備，以後只稱讚黨」、「不要侮辱民主二字」、「不讓台灣買BNT」、「還馬英九公道」、「不會被騙第三次」、「完全執政幾年了？」「說得好，18歲該開始承擔房貸了」、「18歲疫苗順位超後面，還檔」、「死不認錯的老人」、「網軍治國、剷除異己」、「出一張嘴」、「萬物皆漲、限制言論」、「這些年好累」、「最挺九萬、口譯哥、政二代」、「什麼爛黨」、「快笑死」、「噁心」、「補習讀書都垃圾，抄襲論文才有前途」、「最挺林智堅」、「把年輕人當白痴」！

也有人諷刺，「吾皇萬歲」、「不用麻煩了」、「最挺林智堅」、「選舉到了，又在騙」、「年輕人均薪多少？林飛帆領多少？」「民進黨不倒，台灣不會好！」「讓年輕人打高端嗎？」