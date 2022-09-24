國人遭誘騙至東南亞事件爆發以來，行政院跨部會小組迄9月23日已協助救援279名國人從柬埔寨及泰緬等地區返台。外交部駐外館處與國內跨部會合作，協調通報當地政府移民邊境執法單位共同救援協助，並派遣專人到柬埔寨協助國人急難救助，同時與僑務委員會以及當地台商協會、NGO組織密切聯繫，提升救援能量。目前尚有60餘名國人已救出在柬埔寨境內等待安排返國。

行政院跨部會小組今年已緊急編列300萬元，供海外遭人口販運被害人救援使用，如被害人無法自行支應相關費用，每人除借支機票費外，可再借支1000美金以便順利返國。行政院跨部會小組派遣專人在當地執行救援，將持續建構多元救援管道，營救更多被害人返國。

刑事局表示，被害人在返國、經被害人鑑別後，可以向警察機關提出安置請求，警察機關初步鑑別為人口販運被害人或疑似被害人，會通報移民、勞政、社政機關協助安置或收容，被害人若有需求可提出，警方會提供協助。

另外在國外的被害人，警方發現遭詐騙集團棄置或是自行逃出時，常會遭到刷機、手機重置。因此，警方特別公布海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供被害人求援。我國在柬埔寨未設立館處，國人在柬國境內如遇急難需要協助，可撥打我駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話：＋84-903927019；駐泰國台北經濟文化辦事處緊急聯絡電話： (＋66) 81-6664006（泰國境內直撥：081-6664006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助；另TELEGRAM行動代號@cib8585(刑事局幫我幫我)。