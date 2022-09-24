「新北市巷弄藝起來巡演」活動壓軸今晚在林口社區運動公園登場，新北市長侯友宜、立委洪孟楷、市議員蔡淑君等人到場陪民眾一同欣賞表演。（蔡雯如攝）

「新北市巷弄藝起來巡演」活動壓軸今晚在林口社區運動公園登場，邀請綜藝天后白冰冰和其他藝人一起與民眾歡度重陽節，新北市長侯友宜也到場與民眾致意，為活動營造高潮，並與白冰冰一同宣告巷弄藝起來活動明年再見。

新北市巷弄藝起來今邀請台一線、陳思瑋、賴慧如、蔡佳麟、蔡家蓁及原子少年等明星，進行「文舞雙全的快樂人生」演唱會。

侯友宜說，「巷弄藝起來」巡演已經走遍29區，至今已舉辦超過200場巡演、超過85萬人參與，今年最終場選在林口，林口近年發展快速，人口已突破12萬人，除了有大型outlet、商場，李科永圖書館也將在今年底完工，未來也會有複合功能型影視基地、智慧物流園區進駐，可望成為北台灣運輸樞紐。

另外，林口新創園區也將打造成國際創業聚落；林口工一工業區也將在明年底完工，提供高科技產業進駐，創造2.1萬個就業機會，希望林口能朝宜居、高度科技化和國際化的產業城市邁進。

文化局表示，巷弄藝起來巡演後，新莊文藝中心的「新莊有好戲」展演活動也將接力登場，有3場歌仔戲、6場布袋戲及相關展覽與講座等活動，讓喜愛表演藝術的民眾，可以把握享受經典的機會。