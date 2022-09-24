陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲今下午批評，黃珊珊發表的健康政策，是將社會福利政策中的日照長照、醫療政策的聯醫升級和食品安全政策的食材登錄，拼湊在一起組成的「拼裝車」。對此黃珊珊陣營強力反擊，陳時中的社福政策才是大雜燴，要陳時中「不服來辯」。

黃珊珊競選辦公室表示，先給陳時中團隊願意就政策面討論，而非一味閃躲的態度給予正面肯定，但更希望陳時中能夠勇於參與政策辯論，用完整的政策來向市民說明。

黃辦指出，用「拼裝車」一詞來批評對手政策，其實是一種心虛的表現。畢竟現今的公共政策面對社會問題日趨複雜，必須要將各領域議題一同納入，並加以整合，對市政實際作法欠缺了解，才會用拼裝車的形容詞來掩飾自己的心虛。

黃珊珊以21年議員的資歷，加上近3年副市長的跨領域協作和管理經驗，提出符合各屬性團體訴求的可行政策，這種做法是理論加上實證所結合提出「清晰明確」、「符合現況問題」的解決方案。

反觀陳時中候選人提出的社福政策號稱「上位思考」，實則將公共衛生、健康教育、藝文活動和交通政策全部納入成大雜燴，導致社福政策包山包海，讓人懷疑其衛福部長任內是否也曾提出類似計畫？

黃辦表示，真理越辯越明，真金不怕火煉，期望將來能看到更多理性政策攻防，而非黨政軍側翼全面追殺的模糊焦點戰法，這才是台北市民之福。