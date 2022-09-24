近期連敗不止的味全龍不願再把慘紀錄堆高，24日靠著劉基鴻、林智勝、吉力吉撈・鞏冠共敲出3發全壘打「炸裂」台南球場，以5比4擊敗統一獅，中止隊史最長的9連敗，全年度第3位置又取得1場勝場差。

面對獅隊先發投手潘威倫，2局上劉基鴻敲出陽春炮助隊先馳得點，但獅隊也立刻有所回應2、3局共攻下3分逆轉，4局上龍隊靠著林智勝本季第10轟、生涯第299轟一棒追平，但伍鐸下半局又丟掉1分。

落後1分的龍隊5局上再用全壘打搶分，確診歸隊第2戰的鞏冠敲出逆轉2分炮，本季第8轟出爐，龍隊就靠著這1棒致勝。伍鐸先發6局僅投出1次三振，被敲8支安打、失4分（2責失），拿下本季第5勝也是本季轉先發後首勝。

接替上場的羅華韋、林凱威、陳冠偉各投1局無失分，成功守住1分領先，也中止近期9連敗，避免改寫隊史最長連敗紀錄。潘威倫今天先發4.2局，投出3次三振、被敲7支安打包含3轟，失掉5分全部是因為全壘打掉分，吞下本季第6敗。