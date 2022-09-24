北市消防局第二救災救護大隊與大安區公所24日在大安森林公園，舉辦活力大安全民健行嘉年華暨防災宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市消防局第二救災救護大隊與大安區公所24日在大安森林公園，舉辦活力大安全民健行嘉年華暨防災宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

台東連續發生數起地震，北市消防局第二救災救護大隊特地與大安區公所合作，24日在大安森林公園舉辦全民健行嘉年華暨防災宣導活動，結合各式防災宣導攤位，讓民眾能對防災及居家防火安全有更深一層體認。

消防局統計近年火災資料，發現建築物火災以集合住宅發生率最高，往往是煮食不慎或電器使用不當導致火災發生。為喚起社會大眾對防災意識的重視，藉由消防、社區里民合作參與暨各社區守望相助力量，將防災教育普及化。

此外，「視訊119APP」可讓消防隊透過定位得知位置，也可透過影像的傳遞瞭解現場狀況。「全民守護者APP」為廣結具有CPR急救技能的志願者，當消防局受理並確認為OHCA案件時，可通知周邊有效範圍內的志願者，能在救護車到達前實施CPR或AED電擊。「台北市行動防災APP」則可讓民眾用手機就即時知道颱風、地震、天氣雲圖、雨量、水情等資訊，也可以做為戶外活動前的參考。

活動項目包括，體適能活動、震確知識、防火宣導、住警器宣導、溺境求生、煙霧體驗屋、心技戰將等。透過消防人員準備的宣導教具，零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。

另消防局呼籲，用火用電安全注意下列事項：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。