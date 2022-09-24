民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天晚間舉辦誓師大會，吸引上萬民眾與會。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天晚間舉辦誓師大會，吸引上萬民眾與會。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天晚間舉辦誓師大會，雖因確診無法到場，但競選辦公室製作其人形立牌。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天晚間舉辦誓師大會，他透過視訊和萬名支持者喊話，呼籲大家要把桃園市長鄭文燦8年來感動變成未來8年轉動。蔡總統則細數鄭文燦政績，大讚鄭運鵬提名38天提出35項政策，是鄭文燦2.0。

蔡總統稱讚，鄭運鵬行動力十足，確診了還在線上。呼籲在場民眾，在鄭運鵬隔離這幾天當他分身幫他拉票。蔡總統也說，鄭文燦是6都第一名市長，今年這一票要支持鄭運鵬延續五星執政。蔡總統細數鄭文燦政績，稱讚桃園建設光速前進，鐵路地下化已經動工，也因為鄭運鵬努力爭取，桃園減少579億鐵路地下化經費。

蔡總統又說，如果大家肯定鄭文燦，就要支持鄭運鵬，他會做事，又認真，是小一號的鄭文燦。蔡總統說，鄭運鵬從被提名到現在僅38天，提出35項政策，這是對市政的了解，這就是鄭運鵬的功力。

蔡總統表示，看到鄭運鵬的爆發力，鄭運鵬是唯一，也是鄭文燦最好的接班人。鄭運鵬不只是小一號的鄭文燦，更是鄭文燦2.0，桃園要繼續進步就要靠鄭運鵬，拜託大家集中力量，11月26日要投下鄭運鵬。蔡總統也呼籲，要支持18歲公民權，讓支持進步的力量更大，呼籲民眾幫鄭運鵬拉票，一起支持鄭運鵬。

鄭運鵬透過視訊和萬名支持者喊話。鄭運鵬說，上個月蔡總統到桃園為他加油打氣。那時候他告訴總統，要用最短的時間讓桃園選舉變正面，讓桃園成為優質選舉文化的標竿。鄭運鵬強調，桃園8年來進步很多，這1個月他和鄭文燦跑好幾百場活動，很多人說希望鄭文燦留下來。鄭運鵬強調，要把這8年感動變成未來8年轉動，延續黃金8年。

鄭運鵬說，也提到政見如捷運3支箭，包含兒童樂園、健康樂活村、自媒體與青創基地。呼籲未來鄭文燦在中央繼續照顧桃園，運轉桃園大進化

鄭文燦致詞則說，國民黨的對手張善政沒有支持鐵路地下化，桃園負擔大部分經費，這不是幫忙桃園，是拿大石頭給桃園擔，難道鐵路只有桃園市民搭嗎？鄭文燦又說，競爭的對手想要抹黑，想要否定桃園，但是看好桃園、珍惜桃園請支持鄭運鵬，他也有責任幫桃園找出好市長，鄭文燦又提到，國民黨只想拿回執政權，民進黨在乎桃園能不能繼續往前走，讓鄭運鵬在議會好溝通，好做事，也讓民進黨議員全壘打。