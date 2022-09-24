1名女網友日前在北市搭公車，疑似因沿路大塞車，導致司機員情緒焦躁、不耐煩，車上1名乘客因誤按下車鈴，司機竟「停在路邊」不肯走，不斷飆罵說「怎樣，不把我們司機當人看嗎？」1名婦人疑似等不下去想先下車，還被司機當作誤按的人狂罵，最後整車的乘客都下車了，司機員才悻悻然開走。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前下課搭某路公車回家，當時一路上大塞車「每台車10分鐘動一步的那種」，她整路都能感受到司機員的不耐煩，等到經過最塞的路段後，因為下車鈴響了，司機停靠後發現沒人要下車，疑似是有人誤按鈴，司機當場飆罵「他X的到底是誰按的？怎樣，不把我們司機當人看嗎？」

該女網友說，司機員後來開始大吼大叫長達10分鐘都不開車，而1名婦人疑似趕時間想先下車、換搭另班車，就被司機誤會是「按車鈴的人」，司機不斷痛罵婦人，婦人則無奈說「我發誓真的不是我」，最後整輛公車的乘客都受不了不行駛，全都下車後公車才駛離，原PO傻眼嗆「真的是第一次遇到這麼有病的司機」。

其他網友留言「快打1999投訴，太扯了」、「有沒有記司機名字或車牌，通常在車內前端上方有，投訴+鬧上新聞，公司就會有人處理了」、「投訴電話寫出來，就是用在這種人身上的」、「麻煩投訴，為每個乘客製造良好的乘車環境」、「遇到這種，在車上不要跟司機衝突，你不會知道他下一步會不會突然帶著大家一起走」。