年底九合一選舉進入倒數，台北市長選戰競爭激烈！根據《ETtoday新聞雲》公布的9月16日至9月20日進行的民調結果顯示，台北市民對蔣萬安的喜好度為38.9%、討厭度為26.0%；對陳時中的喜好度為29.0%、討厭度則為47.5%；對黃珊珊的喜好度為34.1%、討厭度則為18.2%。對此，媒體人黃揚明23日就表示，「這次『仇恨值』民進黨始料未及」，引發討論。

黃揚明23日在網路節目《新聞大白話》中表示，從這份民調可以看出，這次的「仇恨值」可能是民進黨始料未及，感覺回到了「2018年那個討厭民進黨的氛圍」，黃揚明直言，「這一次不管是陳時中也好，還是林佳龍、還是鄭運鵬、還是沈慧虹，還是蔡適應，基本上就是林智堅外溢效應的影響這五個城市，仇恨值都相對於其他候選人是相對高的，而陳時中又是裡面的第一名，非常討厭和討厭加起來是47.5％，逼近五成」。

黃揚明直言，仇恨值的觀念就是「如果我今天討厭他，我就不可能考慮投給他，這對選戰來說就是天花板」，也就是說陳時中的天花板只有53％，現在民進黨的天花板越蓋越低，最後黃揚明認為「我覺得就民進黨來說，現在一定讓陳時中、鄭運鵬去做好人，不會再去做製造仇恨的發言，民進黨的第一要務就是，避免讓他們上第一線引發仇恨，因為仇恨值降不下來，票就衝不上去」。