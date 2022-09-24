被譽為「香江第一美人」的關之琳，是活躍90年代女神之一，即使已息影多年，一舉一動仍受到關注，今(24日)是她60歲生日，港星呂良偉的太太楊小娟也在社群分享她一系列慶生畫面，好狀態讓網友都看傻了。
身為關之琳閨密的楊小娟，今在社群曬出關之琳美照，並寫下：「祝美麗的關姐姐生日快樂！」只見穿著白色洋裝的關之琳，搭上金色綁帶涼鞋，露出一雙筆直美腿，保養得宜的她看上去相當年輕，完全看不出歲月痕跡。
而被鮮花環繞的關之琳，心情看上去不錯，她也在自己的社群平臺上傳短片，收到生日驚喜並對蛋糕許願，即使單身依舊活得自在，讓網友也大讚「依然傾國傾城」、「身材真的超棒」、「十三姨風韻猶存」、「不老的女神，不老的神話」。
關之琳是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，該族的最大特點，就是專出傾國傾城的美女，而出生演藝世家的她，遺傳爸爸關山、媽媽張冰茜好基因，從小美到大，出道即在影壇爆紅，以水靈大眼睛與獨特氣質聞名，被封為「香江第一美女」。雖然已淡出幕前多年，仍是不少人的夢中情人。
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