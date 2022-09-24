桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4強角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（24日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以18票領先、鄭運鵬則以9票居次、鄭寶清8票排第三名、賴香伶拿到3票列第四。令人意外的是，鄭寶清、鄭運鵬票數差距很小，只差1票。

桃園孫先生23日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以18票領先、鄭運鵬以9票居次、鄭寶清8票排名第三、賴香伶3票列第四。

選擇張善政的民眾表示，「學識、涵養」、「我一向偏藍的，以前就是國民黨」、「之前有聽過他，比較熟悉」。

選擇賴香伶的民眾表示，「她在勞工方面有經驗」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「鄭文燦做得很好，延續鄭文燦施政，有地鐵、健保，老年健保免費，全台灣只有他」。