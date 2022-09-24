江宏傑今坐台下欣賞。（羅永銘攝）

具俊曄與大S夫婦送花籃。（羅永銘攝）

李玖哲相隔3年開唱，今晚（24日）首度在北流舉辦「今天星期幾」演唱會，他身穿深V襯衫搭配絨布西裝外套登場，結實胸膛一覽無疑，接連送上〈夏天〉、〈不完美〉揭開序幕，看到滿場歌迷熱情呼喊，他感動又幽默地說：「聽說外面下很多雨、有點冷，這裡很溫暖、因為我是暖男。」

提到演唱會名稱，李玖哲表示源於自己之前隔離太多次，到最後都忘了日子過到星期幾，「隔離到最後快起肖，很寂寞，尤其14加7最痛苦」，隔離時看到陽台外的鳥，他忍不住寂寞地跟牠聊起天，希望疫情趕快過去。

他此次曲目多達23首，其中〈世界唯一的你〉，是他去年為金曲獎頒獎典禮精彩演出後，粉絲敲碗許久的歌單。〈Fix You〉則是他幾乎每唱必哭的一首，經紀人說：「因為這段（疫情）期間他都一個人在台灣，在家裡聽這首歌時就哭了滿多次，陪伴他很多夜晚，對他自己很有意義，所以想獻給大家。」

他為了演唱會戒辣、戒甜還戒酒，但壓力大到開唱倒數一周喉嚨發炎還冒膿包，緊急就醫打消炎針，今晚開唱前經紀人受訪透露，李玖哲星期一發現自己聲音有狀況馬上就說要看醫生，隔天一早診所還沒開門，他就提早半小時乖乖在門口等，一切只為了演唱會能順利舉行，

不僅如此，他開唱前禁聲2天，彩排時只走位不出聲，經紀人笑說：「不能唱他很痛苦，但一發出聲音立刻就會被我們制止，大家還幫他準備彭大海、八仙果，他接受度很高、逼他吃都吃。」人在日本的老婆相馬茜也勸他好好休息，暫時不要每天講越洋電話。

相馬茜因在日本照顧家人而缺席他演出，好友江宏傑、姚元浩、粿粿、愛紗、懷秋等好友則到場應援，具俊曄與大S夫婦、羅志祥、鼓鼓等人也貼心送花籃為他打氣。經紀人表示李玖哲當年在韓國活動上與具俊曄有一面之緣，「具俊曄很Nice幫他加油，當時他年紀還很小，心裡很溫暖，因此印象非常深刻，具俊曄是一位很好的大哥哥」。直到日前李玖哲上小S的節目後，才和具俊曄取得彼此聯擊方式。