台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》即將挑戰經典，最新一集找來退役棒球員組成的「亨達長青棒球隊」，該球隊由亨達模具董事長黃清樹成立，包含曾參與洛杉磯、漢城奧運的前國家代表隊「鐵捕」曾智偵，中華職棒史上第一位勝利投手杜福明，親眼看到這兩位投捕搭檔重回球場，讓擔任球評的主播卓君澤驚呼，「他們投捕的時候我還沒出生，兩位在中華職棒都非常具有代表性！」

面對前職棒選手強敵來襲，且「超級王牌棒球隊」已經籌得百萬築夢基金，總教練「東哥」黃忠義還是拚盡全力，帶領隊員一分分追趕，最後打出一場漂亮的逆轉勝！「東哥」黃忠義回想這4個月來的特訓相當感慨，「接這個球隊之後，『贏球』這兩個字從來沒有浮現在我腦海裡，第一天我真的不敢回憶，考驗他們最基本的捕手、內野手在哪裡，他們完全都不知道。那時候好想逃跑，感覺累積40年的棒球招牌都要被摧毀了。」

「東哥」黃忠義轉念一想，「算是一個給自己考驗的機會，把不可能轉換為可能。」直到第一場正式比賽，「超級王牌棒球隊」的表現讓他眼睛為之一亮！「跟閃亮之星棒球隊比賽，感覺這些球員怎麼突然變另一個人，尤其是女生隊員，我覺得很不可思議，她們展現出來的架式不輸男生。」看到不同領域的球員願意在短時間內進化自己，克服內心的壓力，「東哥」黃忠義直讚，「這是全台灣運動員的驕傲，代表每個人都有無限可能的潛力，沒有什麼事情辦不到！」

「豹子腿」方昶詠擔任統籌教練，節目曝光他私下教育隊員棒球基礎觀念的模樣，也有因為隊員沒有帶齊裝備而怒斥體罰，他回想這些日子高強度集訓不禁爆淚，「我在球隊是扮演很兇、很嚴格的教練，但我知道如果我不這樣要求他們，我們是沒有辦法有這樣的成績，很開心能跟這一群球員跟教練合作。」擔任打擊教練的陳文賓則坦言，「很對不起薛銘文，我對他很兇，但當他擊出全壘打的時候，我的心是跟著他一起在跑的！」捕手教練「達鬨」鄭達鴻也感慨，「他們從不會滑壘到會，可以感受到教練團用心，都是一個字一個字慢慢教。」

《超級王牌棒球隊》也即將迎來最終戰，將挑戰統一7-ELEVEn獅隊，2020年獲得中職最佳總教練獎、現任統一獅總教練的林岳平爆料，這回將以球員身分登場，對鏡頭嗆聲喊出金句，「叫你總ㄟ出來打！」