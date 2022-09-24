女主播劉芯彤外型亮眼、口條流利，昔日還主持過節目《現代啟示錄》及《57新聞王》，讓她被觀眾大讚是「正港美女主播」；劉芯彤性格溫暖親民，不吝嗇分享私下生活日常，最近她和先生去泡湯，對方竟手滑傳到別的群組，讓她全裸模樣被看光，還害羞地承認「股溝失守」。

劉芯彤近年從螢光幕前轉到幕後管理職，讓不少粉絲一度很傷心，但她還是積極經營社群，不定時分享近況；今（24日）劉芯彤在臉書上傳一張臀部打馬賽克後的全裸泡湯照，自曝掌鏡人是先生，但卻意外流出，在LINE群組上被看光。

原來劉芯彤的先生在替她拍完照，不小心手滑，把要傳給劉芯彤的照片傳到別的群組，隔了一下子劉芯彤沒收到照片，他才發現自己傳錯了；劉芯彤最後也補充說到，先生傳到其他群組的照片是無碼的，無奈又害羞地表示，「我的股溝失守了」。

美女主播劉芯彤曼妙身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，不少人也被她先生烏龍行徑笑翻，「這根本老公炫耀啊」、「老公懂得流量密碼」、「還好不是傳錯正面」、「我想知道火星人（劉芯彤先生）還活著嗎」、「炫耀文無誤」、「那個腰、那個線條啊，真的美」。