民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，她為此鞠躬致歉仍被綠營圍攻，專訪現場一度淚灑並中斷錄影3分鐘。對此，旅美學者林環牆今（24）日就在臉書粉專上PO出了一張高虹安和蔡英文的論文對比圖，直言「真博士高虹安百般被民進黨戲弄、圍剿、羞辱，這樣對嗎？」引發討論。

林環牆今日在臉書粉專《獨立觀察》上PO出一篇「高虹安與蔡英文超級比一比」的文章直言，「民進黨的政媒側翼與打手，摸摸你們自己的良心，你們百般呵護『黑心奧梨』（假博士蔡英文），但對『優質蘋果』（真博士高虹安）卻百般戲弄、圍剿、羞辱。這樣對嗎？」同時林環牆更做出了一張對比圖，從照片中可以看到，林環牆列出了6點對比，首先是「攻讀博士期間」，高虹安花了五年，而蔡英文只花兩年，甚至更以財務困難為理由退學，再來是「博士學位證書」，高虹安是原版，蔡英文則冒出了三種版本，原版更不詳，倫敦大學也不願意確認，第三是「博士頒發時間」，高虹安是2018年，但蔡英文卻有1984年2月和1984年3月的兩種校方說法。

第四則是「合格博士論文提交時間」，高虹安是2018年4月27日，而倫敦大學的說法則是「不知道蔡英文有沒有提交」。第五則為「博士論文」，高虹安自畢業那年起，就一直存在美國辛辛那提大學官網，而蔡英文自畢業年起就不曾存在過，號稱英國校方遺失，更震驚的事，英國校方也提不出曾持有的紀錄。但是2019年6月28日時，卻突然冒出一本規格不符、錯字連篇的黑皮書。第六「博士口試委員會」，高虹安有4名校方正式紀錄的委員，而蔡英文只有3名委員，並且沒有校方正式紀錄。

許多網友看完後紛紛留言表示「根本就不能比啊！這個表大概小學生五六年級就看得懂吧」、「台灣的選舉已經泛濫低劣到極點，不只學歷問題，祖宗八代可以檢討，但是應該適可而止」、「民進黨是非不分、黑白不明！」、「有良心還能得到黨的關愛嗎？」、「劣幣驅逐良幣，黨說可以就可以」。