民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，她為此鞠躬致歉仍被綠營圍攻，而網紅「四叉貓」也開酸高虹安的學霸人設，是靠補習才考上台大。沒想到，就有網友爆出，之前蔡英文總統在高中時期，時間都花在讀書上，而且上完課之後就去「補習」，對此，資深媒體人彭文正就表示「蔡英文躺著也中槍」，更直言她的心情現在「很火大」，引發討論。

日前有網友在PTT論壇發文，翻出蔡英文高中同學蕭麗玉2016年1月10日接受香港媒體《香港01》專訪文章，蕭談到當年他們就讀中山女高時光，稱由於校風嚴謹，加上蔡父對子女管教甚嚴，那個年代極少有學生談戀愛，蕭並表示：「那時候，我們只是讀書，上完課就去補習。西門町那裡，我們都不敢去！」

發文網友直言，補習有什麼好酸的？補習上台大的話，蔡總統恐怕也是一位？剛剛查了一下台灣名人有誰補習過，赫然發現這篇文章，沒想到我們總統可能也是補習？而我們總統的學歷也正是台大。此文引發熱烈討論，網友紛紛回應：「天啊！罵到當今聖上了嗎？」、「好，請4％貓批評總統補習，現在」、「反正就是，綠能」、「綠能你不能還不懂嗎？」。

而彭文正在網路節目《論文門開箱》中指出，「最近蔡英文很火大，睡不好，現在每個人都在檢查候選人學歷，蔡英文躺著也中槍」，但彭文正也直言，「現在大家檢討政治人物的學歷、論文抄襲，對台灣整個教育來講是好事，因為最後販賣學位作為政商掛勾的人會變得很收斂、很少，再來就是，從今以後大家都知道，要出來走跳，特別學歷是一翻兩瞪眼的，就是要被人家檢驗」。