雖然便利店的貨品售價不比超市與廉價商店便宜，但其業績在物價高漲下未受影響。旗下經營便利店的北美企業股價漲幅超過超市等零售股，還被看好有續漲空間。

凱西連鎖雜貨店（Casey's General Stores）、經營便利店品牌的Arko和擁有OK便利店的加拿大Alimentation Couche-Tard等股價今年來各累漲9％、16％和逾10％。

相較下，「一元店」Dollar General和超市巨擘Kroger今年來各僅累漲3％和4％。

儘管萬物皆漲正影響民眾消費習慣，但卻未改變大家在結帳前一刻順手購買糖果棒或香菸之類小商品的衝動。

全美便利店協會（NACS）發言人萊納德（Jeff Lenard）指便利店內約80％貨品在一個小時內會被買走，約三分之二貨品馬上被買走。

雖然便利店內販賣糖果棒等價格不比沃爾瑪等大賣場便宜，但民眾通常到便利店時順手買一些。跟售價高的貨品相較，民眾對小商品的價格沒有那麼敏感。

Raymond James分析師葛里芬（Bobby Griffin）就民眾消費心態來看，即使把小商品售價調高4％或5％，對買氣也不會有太大影響。這大概解釋便利店業績在經濟衰退期仍能創新高的原因。

他指投資人從2007年底開始的三年內持有Casey's和Alimentation總報酬率各達48％和53％，超過Dollar General和沃爾瑪的各35％和21％。

新冠疫情期間便利店業績也不受影響，像Casey's自2020年10月底以來同店銷售呈每季增長。

儘管有銷售汽油的便利店，其燃料業務不像店內其他貨品那樣創造很大利潤，但大型業者能迅速削減貨運成本，能因應汽油價格漲跌來套利。

儘管便利店業者股價今年來走高，但仍低於其歷史均值，外界預期仍有上漲空間。