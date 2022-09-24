2004年總冠軍賽前，名不見經傳的活塞5虎碰上擁有4巨頭的湖人，最終跌破外界眼鏡以4勝1負姿態奪下總冠軍，成為了聯盟一段佳話，身為「壞小子軍團2.0」之首的「槍西」畢拉普斯(Chauncey Billups)，日前上節目談到當年作戰計畫，透露球隊完美利用了湖人隊內的不和諧，最終如願以償拿下總冠軍金盃。

湖人在2003-2004年賽季組成讓人聞風喪膽的4巨頭，除了原有的雙人組合「OK連線」歐尼爾(Shaquille O'Neal)及布萊恩之外，還加入了年邁的裴頓(Gary Payton)、馬龍(Karl Malone)，總冠軍賽面對天賦及經驗都無法拿來比較的活塞，湖人也被預期能輕鬆跨過這支平民球隊，重新奪回總冠軍榮耀。

儘管組成星光熠熠的4巨頭，但眾所周知的是，球權分配不均的問題始終困擾著湖人，這也讓活塞從而產生出了比賽計畫，畢拉普斯在節目《ALL THE SMOKE》談到這段往事，也透露活塞能贏下比賽的關鍵，是利用了湖人更衣室問題。

「這不是天賦的比拚，我們的天賦在這系列賽當中不是最好，但我們擁有更出色的團隊，確實也在比賽中產生明顯作用。」畢拉普斯提到，儘管布萊恩擁有3枚冠軍戒指，但當時的他仍未獲得總冠軍賽MVP加持，好勝心強烈的布萊恩肯定會想在這系列賽中大顯身手，因此活塞的目標是極力限制住布萊恩，「我們讓布萊恩掉進防守圈套，他也為此感到沮喪。我們面對歐尼爾仍採單防，就算他砍下35分18籃板也沒差，這就是我們的目的。」的確也如畢拉普斯預期，歐尼爾總冠軍賽平均有著26.6分、10.8籃板的雙十表現，雖然布萊恩平均也能砍下22.6分，但是投籃命中率僅來到3成8，效率非常低落。

「我們已經預期他們的心理，湖人並不會把球給裴頓及馬龍，也讓他們在場上毫無作為，所以我們只要擔心歐尼爾及布萊恩就OK了，他們沒有太多武器可以用，而我們則不一樣。」最終活塞逆勢拿下冠軍金盃，而勝利關鍵在於除了湖人F4無法順利連線外，身為球隊指揮官的畢拉普斯也功不可沒，面對湖人他以平均21分、5.2助攻的亮眼表現，獲選為總冠軍賽MVP，率領活塞上演小蝦米力抗大鯨魚的戲碼。