民進黨台北市長參選人陳時中日前接受專訪時表示，從台北市長柯文哲這幾年舉辦雙城論壇的成就來看，並不值得舉辦，因為沒有達到任何目的，無黨籍台北市長參選人今接受電視專訪表示，舉辦雙城論壇有三原則，和平第一、經濟繁榮以及人民至上，掌握三個原則就知道該不該辦。

黃珊珊接受華視三國演議節目專訪，談到陳時中稱雙城論壇無成就，黃珊珊表示，雙城論壇簽署了許多備忘錄，包含體育、文化等等，也都有送到陸委會去核備，之後才跟上海市開會。 黃珊珊強調，備忘錄都有確實執行，只是大家好像也不去討論它，一直鎖定在它的政治議題，其實雙城論壇是有實質成果的。

黃珊珊接著表示，舉辦雙城論壇要建立在三個原則之上，第一是和平第一，沒有人想要戰爭，若你（大陸）來侵略我（台灣），那我絕不投降；第二點是經濟要繁榮， 兩岸之間的經濟往來，還是占了非常大的比例，所以台灣廠商能不能進出口，都會受到影響；第三是人民至上，對台灣人民有利的就去做，對台灣人民不利的當然不能碰。三個原則定下來後，就知道該不該辦雙城論壇。