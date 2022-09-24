美國銀行全球研究部23日發布報告指出，今年全球公債損失將邁向1949年以來最糟一年，此外投資人情緒也跌至2008年金融危機以來最低。

全球央行積極升息對抗通膨，不僅股市重挫、連政府公債也受拖累。像是美國10年期公債殖利率23日一度升抵3.829％，創下逾11年高點。2年期美債殖利率更急漲到4.27％，為2007年10月以來最高。此外英國、德國與法國等公債殖利率也都以1990年代以來最快速度上揚。根據美銀統計，年初迄今全球公債已慘虧20％。

該銀行還引述EPFR Global最新數據指出，截至9月21日當週，全球債券基金資金流出69億美元，創下紀錄新高、股票基金也失血78億美元，至於流往現金則達303億美元。

美銀在報告中表示，通膨、升息與經濟衰退等衝擊尚未結束，加上最近幾周債市崩盤，意味信貸利差尚未達到高點、股市修正也還沒到達底部。它還提到投資者情緒「毫無疑問」已降至2007到2009年金融海嘯以來最低。撰寫該報告的策略師還預測聯邦基金利率目標、美債殖利率與美國失業率在未來數月與數季將朝4％至5％前進。

然而它還擔憂債市崩跌「將威脅全球最擁擠交易的流動性」，這將包括美元與美國科技公司與私募股權等。

該銀行解釋，流動性之如此重要，在於它確保資產可以在不大幅影響價格下進行買賣。由於政府公債又是全球流動性最高的資產，因此美銀警告如果債市無法正常運作，其它市場也勢必受到牽連。

Ｍedly全球顧問公司全球總經策部門負責人艾摩斯（Ben Emons）則認為，債券殖利率持續飆高將嚴重衝擊全球經濟。他說這種「恐慌性拋售」危機就如同2020年3月疫情剛爆發的情景。當時投資者在市場大舉脫售資產，導致波動性遽增、並對市場正常運作造成傷害。