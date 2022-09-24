澎湃新聞報導，在以「尋找不確定性下的確定性」為主題的24日全球財富管理論壇2022秋季峰會，全球財富管理論壇理事長、大陸財政部前部長樓繼偉帶來了題為〈為全球化凝聚更多確定性〉演講，強調美國《晶片法》是意識形態化的產業補貼政策，必然失敗，針對特定企業支持的產業政策，成功案例極少；普惠型產業政策效果可期。

他表示，經濟全球化實現了各種商品、服務、資本、技術、人員在全球範圍內進行配置，這極大地增進了世界各國人民福祉：一方面，全球化使得各國更大限度地發揮自身比較優勢，提高生產效率。另一方面，全球化還為各國人民帶來了商品和服務選擇上的「多樣化」福利。

樓繼偉指出，經濟全球化在增進各國人民福祉的同時，也可能產生一些副作用。當遭遇疫情、戰爭等外生事件衝擊時，國際產業鏈、供應鏈的脆弱性會得到暴露。但他認為，這恰恰是需要維護全球化、捍衛全球化的理由，而不是反對全球化的理由。

「全球化的基本假設是參與各方接受比較優勢原理，清除貿易壁壘，全面擴大開放。但是，這一基本假設已遭到大幅度削弱。」

樓繼偉列舉五方面原因：第一，全球化使得本國具有特定優勢的產業獲得了更廣闊的發展空間，也使不具有優勢的產業向外轉移；第二，世紀疫情的衝擊；第三，為應對疫情對經濟的衝擊，西方主要國家財政貨幣政策失當；第四，地緣政治軍事衝突爆發，進一步衝擊全球化；第五，西方主要國家將產業補貼意識形態化。

談及產業補貼意識形態化，樓繼偉表示：「美方公然立法進行產業補貼，《晶片法》甚至規定，拿到補貼的美國企業不得擴大在中國的投資。產業補貼意識形態化做法，中國從來沒有發生過的。」

在樓繼偉看來，上述五方面對全球化基礎產生衝擊的事項在近期內不會結束，但他仍然認為，中國一定要繼續堅定不移地支持全球化，堅定不移地融入和推進全球化。越是面臨外部不確定性，越是有外部壓力，越要堅持推行改革開放。

「歷史經驗表明：貿易保護主義解決不了任何問題，貿易保護主義本身就是問題。」樓繼偉稱，意識形態化的產業補貼政策是必然失敗的，針對特定企業支持的產業政策，成功的案例極少，普惠型產業政策效果可期。

樓繼偉稱，面對短期內一些國家的貿易保護主義和逆全球化思潮，中國的態度十分明確：繼續堅定不移地支持全球化，堅定不移地融入和推進全球化。

具體到金融服務業高水準對外開放，樓繼偉建議，要加強金融機構支持力度，還要加強金融市場體制機制建設。

在加強金融機構支持力度方面，一是要培養中資金融機構的市場競爭力，讓其成為真正獨立的市場主體。二是要進一步加強雙向開放和對內開放中的平等原則。三是要切實強化政府對金融機構的服務功能。

在加強金融市場體制機制建設方面，一是外匯、證券、商品期貨等相關金融市場要加快創新，為資產管理行業提供多元化交易服務和風險對沖工具；二是要尊重國際金融市場的規則和管理，加快金融市場開放的體制機制建設；三是在擴大金融業開放的同時，要加強國際金融中心的建設，特別是離岸金融市場上的創新和在岸市場國際板塊的建設；四是要充分發揮政府對金融市場的規制和監管作用，防範產生系統性風險。