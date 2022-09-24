新莊棒球場24日上演「金控大戰」，富邦悍將再度挑戰本季首度4連勝又失利，9局上富邦致命5次保送釀災，最終以2比4遭逆轉，也讓中信兄弟拿下7連勝，下半季落後排名第一的樂天桃猿僅有2.5場勝場差。

前8局兩隊上演投手戰，富邦洋投安得勝第2次先發回穩，繳出6局無失分好投，打線則在4局下一、三壘有人時靠著范國宸內野滾地球先馳得點。

結果1比0領先在9局上發生變化，富邦換上終結者曾峻岳「關門」，但他登板就連丟3次保送形成滿壘，1個出局數都沒抓下就被換下場，富邦換上王躍霖盼踩住煞車，但他對林書逸仍投出保送，讓兄弟兵不血刃攻下追平分。

富邦再換單局第3位投手王尉永，結果被福來喜敲出右外野安打打回超前分，兄弟單局靠著富邦投手送的5次保送加上1安打、1高飛犧牲打攻下4分逆轉。

9局下兄弟推出終結者呂彥青「關門」，雖然他被敲2支安打及戴培峰內野滾地球失掉1分，中止連續23場無責失、無緣打破統一獅凱撒2004年保有的聯盟紀錄，仍拿下連續13場救援成功。

兄弟原定先發投手泰樂身體不適，昨晚緊急換上今年選秀會首輪選進的前旅美投手鄭浩均，中職初登板臨危受命繳出4.1局失1分不俗成績，靠著隊友9局攻下4分躲過敗投。

富邦先發投手安得勝初登板因隊友失誤加上被打8支安打，僅投0.2局就狂失9分（1責失），今天再度先發雖然局局都有讓兄弟打者上壘，但都能靠著守備幫忙力保不失，最終用90球投6局、無失分，退場時是勝投候選人，無奈牛棚「放火」，中職首勝還要再等等。

此外，富邦第3任投手富藍戈中繼1局投出2次三振、無失分，轉播畫面出現161公里「火球」，節果最終未獲認證，此役最快球速「僅」159公里，無緣打破聯盟紀錄。

富邦悍將投手安得勝。（富邦悍將提供）