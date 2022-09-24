興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天24日在台北體育館進行第3天賽程，高女組高苑工商終場以34比64輸給南山高中。高苑教練翟詣雯指出，全隊球員幾乎出身乙組，能體驗大型盃賽經驗，越來越不怯場，對孩子而言是很棒的經驗。

高雄市高苑工商女籃隊成員多數來自新竹縣東泰高中女籃隊，翟詣雯表示，高苑本來就有成立女籃隊的想法，只是想說先從乙組起步，剛好東泰準備解散，因緣際會下就到了高苑，「全隊幾乎是中、南部人，所以全隊往南移也很棒，對我們來講是一個機會。」

由於是東泰解散，翟詣雯表示，所以學生到高苑不用降轉或是禁賽等等，今年也順勢繼續挑戰HBL甲級。而這個夏天較大型的盃賽，高苑參加了花蓮菁英盃、長耀盃和登峰造極邀請賽。

翟詣雯強調，這是球隊第一次參加登峰造極邀請賽（包含東泰時期），很感謝主辦單位邀請，對孩子來講，包括有現場音效、DJ、觀眾吶喊、轉播等等規模，經過幾天歷練下來，比較不會怯場了。

大專男女組賽事明日登場，台北市長參選人蔣萬安將於明日擔任大專男台灣師大和國立體大之戰的開球貴賓（上午8時30分）；興富發集團明日擔任大專男政治大學和萬能科大之戰的開球貴賓上午10時10分）。台北興富發棒球隊總教練呂明賜、教練團李安熙、吳復連、陳宗宏、黃欽智預計出席。

本屆賽事特別感謝教育部體育署指導，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦。