根據搶先曝光的《美麗島電子報》國政民調，也針對「政府採購疫苗逾400億元含密件資料應否對立院完全公開？」進行調查，有72.0%的人認為有必要公開，17.5%則認為沒必要公開。資深媒體人黃暐瀚表示，立委連軍購案機密都可以看，因此有72％的人覺得應該要公布採購疫苗密件資料。

針對「政府採購疫苗逾400億元含密件資料應否對立院完全公開？」黃暐瀚24日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨目前的支持者，有人說大約有2、3成，但卻只有17.5％覺得沒必要公開。有72％的人則覺得應該要公布，他覺得應該百分之百的人要求公布採購疫苗密件資料。

黃暐瀚舉例表示，飛彈、F16軍購案，在立院國防外交委員會有個機密會議，記者都沒辦法進入。立委在裡面聽取簡報，沒有看到塗黑的狀況，但是立委不能拍、不能轉述，更不能講出去，並沒有立委看到政府採購疫苗逾400億元含密件資料塗掉的狀況。該民調有72％的人覺得不對，還有17.5％覺得沒必要。其實有民進黨支持者也覺得應該公開。

黃暐瀚認為，因為越是不公開，越是有問題。如果最後證實疫苗買得比較貴，他們會說沒辦法，稱在台灣、在國際上買疫苗，只能買到這樣的價格。