美國資深女演員露易絲佛萊徹（Louise Fletcher）昔日以《飛越杜鵑窩》摘下奧斯卡影后，領獎時更用手語感謝聾啞雙親，讓全場掌聲如雷；而出道超過60年的露易絲佛萊徹在台灣時間24日傳出逝世消息，結束精彩的一生，享壽88歲。

綜合外媒報導，奧斯卡影后露易絲佛萊徹的經紀人證實，高齡88歲的她已在美國時間23日（台灣時間24日）永遠離開人世間，沒詳細透露死因，只簡單敘述她是在睡夢中逝世，家人都陪在她的身邊，「沒有經歷任何苦難與折磨」。

露易絲佛萊徹的經紀人證實她已在美國時間23日（台灣時間24日）逝世，但未透露死因。(圖/ 摘自推特)

露易絲佛萊徹在美國是家喻戶曉的資深女演員，在她超過60年的演戲生涯裡，她在1975年憑著在《飛越杜鵑窩》把反派女護理長詮釋得淋漓盡致，打敗強敵們奪下當年奧斯卡影后；而露易絲佛萊徹的雙親是聾啞人士，她在頒獎典禮上比手語感謝父母，「謝謝你們的教導，要我擁有夢想並去追夢，現在我辦到了」，讓突然靜默的典禮馬上掌聲如雷，感動許多人。

而露易絲佛萊徹在《飛越杜鵑窩》中演出的反派護理長，不僅讓她奪下奧斯卡影后殊榮，更曾在2003年被評為電影史上百大反派中的第五名，由此可見她把角色表現得多令人印象深刻。