網路上近日流傳一段影片，1名四川西南航空職業學院的老師在視訊講課過程中，不斷「發生嬌喘聲」，疑似正在做親密行為，讓學生超崩潰。（翻攝自YouTube）

網路近日流傳一段影片，大陸1名四川西南航空職業學院老師在視訊講課過程中，不斷「發出嬌喘聲」，疑似在做親密行為，讓學生崩潰私下傳群組「她聲音我真的聽不下去」、「想問她是不是太累了」；影片被網友分享在Dcard，留言稱「還敢偷打屁股啊」、「最後有錄到衝刺的時候男生的喘息聲」。

有網友在網路分享大陸一段近日瘋傳的影片，是1名四川西南航空職業學院的老師在視訊講課過程中，不斷發生嬌喘聲，影片中女老師雖正經八百地講專業知識，但時不時會有大聲的喘息，影片標題更直接稱該名老師「邊講課邊啪啪，嬌喘聲學生們都受不了啦！」

該影片也在Dcard論壇被網友分享，影片中參與線上課程的學生在一邊聽課，一邊用聊天群組討論，有學生說「她聲音我真的聽不下去」、「忽遠忽近的聲音，絕了」，也有學生說「我想問她是不是太累了」，影片中途，該老師疑似停止了喘息，後來又繼續發出嬌喘，學生就說「我真的受不了」、「又來了，太無語了」。

影片在網路上瘋傳，Dcard的網友則留言「還敢偷打屁股啊」、「平時說老師上課聽不懂，這種倒是一聽就懂（誤」、「我剛開始以為她不舒服和麥克風訊號不良什麼的」、「超好笑，最後還有錄到衝刺的時候男生的喘息聲，真的很猛欸」、「求老師照片」。