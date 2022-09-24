李玖哲今邀魏如萱同台合唱。（羅永銘攝）

李玖哲今邀魏如萱同台合唱。（羅永銘攝）

李玖哲今晚（24日）在北流舉辦「今天星期幾」演唱會，邀來魏如萱（娃娃）同台合唱，滿場歌迷尖叫聲不斷；李玖哲因認識她老公，促成雙方首度合作，他幽默說：「每次在電台看到她都對我很好，雖然沒有邀請我上她的節目。」她則說每次見到他，只忙著翻開他衣領偷看胸肌，李玖哲隨即掀起上衣，露出結實8塊肌，娃娃驚呼：「好溼好溼，這就是香汗淋漓。」

李玖哲今身穿深V襯衫搭配絨質西裝外套，結實胸肌一覽無遺，接連送上〈夏天〉、〈不完美〉揭幕，看到滿場歌迷，他幽默說：「聽說外面下很多雨、有點冷，但這裡很溫暖、因為我是暖男。」提起演唱會名稱，源於他之前因隔離太多次，關到最後都忘了日子過到星期幾，「快起肖，很寂寞，尤其14加7最痛苦，看到外面（陽台）的鳥還跟牠聊天」。

他此次安排23首曲目，其中〈Fix You〉每唱必哭，經紀人透露因為他之前一個人在台灣，在家聽這首歌時哭了很多次，「對他自己很有意義，所以想獻給大家」，今唱完回想疫情期間，「睡醒了老婆也不在旁邊」，李玖哲忍不住落下男兒淚，歌迷不捨大喊加油，氣氛感人。

他開唱前一周壓力大到喉嚨發炎還冒膿包，緊急就醫打消炎針，演出前更禁聲2天，彩排時只走位不出聲，經紀人說：「大家還幫他準備彭大海、八仙果，他接受度很高、逼他吃都吃。」老婆相馬茜因在日本照顧家人，今無奈缺席，事前靠越洋視訊替老公打氣，要他「閉嘴」好好休息護嗓。

家人雖無法出席，好友江宏傑、姚元浩、愛紗、懷秋等人紛紛到場應援，具俊曄與大S夫婦、羅志祥、鼓鼓、徐佳瑩等星友也送花籃打氣。經紀人表示李玖哲當年在韓國與具俊曄有一面之緣，「具俊曄很Nice幫他加油，當時他年紀還小，心裡很溫暖，因此印象非常深刻」，直到日前上小S的節目，他才和具俊曄取得對方聯擊方式。李玖哲演唱會下月15日移師高雄舉行。