跨聯盟籃球邀請賽最後一場預賽24日晚間開打，台啤英熊靠著蔣淯安、周伯勳兩大主力各拿19分，最後以78比71力挫RISING STARS，勇奪預賽5戰全勝，且以A組第1身分闖進8強，25日的8強賽對手將是B組第4的桃園雲豹。

「今天RISING STARS的年輕小將三分命中率很高，我們上半場被投進很多顆三分球，幸好中場修正之後有所改善，」台啤英熊總教練楊志豪表示，「不過我們明天8強的對手桃園雲豹，也是以三分球攻勢為主，我們可以趁機演練封鎖。」

以PLG新秀組成的RISING STARS，只拿1勝4敗，排名A組第5提前淘汰出局，不過RISING STARS教練陳世念仍很肯定小將表現，「這次我們證明比較少上場的球員仍有發揮空間，只是很遺憾我的能力不成熟，沒辦法把他們帶更好。」

跨聯盟籃球邀請賽25日將進行4場8強賽，分別是下午1點SBL台銀對T1台南台鋼獵鷹、下午3點中華培訓隊對PLG新竹街口攻城獅、下午5點T1新北中信特攻對SBL裕隆納智捷、晚上7點T1台啤英熊對T1桃園雲豹。