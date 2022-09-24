新北市新莊區思源路87巷鐵皮工廠被揭發是非法養殖場，動保處今前往視察發現多數犬隻已被轉移至苗栗，且多被割除聲帶，後續將對飼主開罰114萬8000元罰緩。（新北市動保處提供）

新北市新莊區思源路87巷鐵皮工廠23日發生大火，傳出多隻犬隻受困，警消撲滅火勢後，確認犬隻沒有危險，動保處今一早前往廠區視察，發現尤姓飼主連夜將17隻犬隻送往苗栗安置，後續追查發現該飼主飼養的52隻品種狗，不僅沒有植入晶片、做寵物登記、絕育，飼主擔心犬隻吵鄰，還將多數犬隻聲帶割除，市府後續將依動保法、動物傳染病防治條例、獸醫師法，開罰114萬8000元罰鍰。

動保處指出，火災發生當下，飼主有配合警方做筆錄，廠內發現大量博美狗，未料今日勘查時，發現僅剩27隻博美狗、1隻馬爾濟斯，安置在3樓廠區內，與昨晚消防隊記載數明顯不符，經詢問後，飼主坦言將2隻犬隻送醫、5隻寄放在親友家中，其餘17隻昨晚連夜請苗栗寵物店家協助帶回安置。

動保處指出，當下就已管制苗栗犬隻移動，經過逐一檢視後，發現部分犬隻無晶片、無寵登，將依動保法處3000罰鍰，另外部分犬隻也沒有施打狂犬病疫苗，也將依動物傳染病防治條例，開罰3萬元，此外，工廠3樓放有多種動物用針劑藥物，雖然飼主供稱是動物醫院提供，但未取得獸醫資格，執行業務，已違反獸醫師法，將處10萬罰鍰，並沒收藥物和器械。

另外，動保處發現，多數犬隻叫聲沙啞，飼主也坦言，繁殖博美狗是作為比賽犬，早期擔心吵鄰才會割除一邊聲帶，但該行為不具醫療目的，後續也將依動保法開罰1.5萬元罰鍰。

動保處表示，目前已將現場所有犬隻植入晶片、造冊，送往動物醫院檢查身體，由於現場事證確鑿，飼主也坦承自家繁殖，藏匿在苗栗店家犬隻超過50隻，因此將依動保法裁罰基準處100萬罰鍰，同時也呼籲，民眾切勿繁殖犬隻，以免觸法，若有發現違法事證，可致電動保處24小時專線(02)29596353提供，將有專人錄案查處。