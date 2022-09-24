蘋果iPhone 14系列自16日開售至今一周過去，Sandalwood電商市場監測數據顯示，iPhone 14系列在大陸天貓平台七天預售銷量與iPhone 13系列同期預售相比增長7％，銷售額增17％。

證券時報引述數據顯示，iPhone 14系列標準版預售量下降，較13系列大減70％，Pro系列預售量則增長56％。

截至9月19日，iPhone 14系列在天貓平台累計銷量與iPhone 13系列同期相比下降6％，銷售額則增長4％。分版本銷量來看，標準系列銷量下降71％，Pro 系列銷量增長38％。

此前，分析師郭明錤表示，蘋果已要求代工廠將iPhone 14的生產線切換到iPhone 14 Pro機型，預計在產線轉換後，下半年14 Pro系列出貨將占整體14系列出貨量達60％～65％，14 Pro Max在下半年占整體14系列出貨量約30％～35％。