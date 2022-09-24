1名網友日前曝光家中社區的新公告，竟列出11項規範，每項都有「罰金」，讓他崩潰喊「有誰家的社區罰款比我家多的？我以為我住在法院裡」；照片曝光一派網友認為管委會有在做事，些微罰款能改善居住品質也不錯，也有網友說管委會不具執行公權力的能力，若真的開罰或取消權益等恐會挨告。

該名網友在臉書「爆料公社」分享一張照片，他所住的社區位在桃園市青埔，該社區日前張貼出新的社區規範公告，其中包括穿越機械停車格、造成公共區域髒亂、違規停車於社區範圍內、寵物隨地大小便未清理等等共11項，而且每項都還有「罰金」，從500元至1000元不等，原PO分享笑說「有誰家的社區罰款比我家多的？我以為我住在法院裡」。

1名網友日前曝光家中社區的新公告，竟列出11項規範，每項都有「罰金」，讓他崩潰喊「有誰家的社區罰款比我家多的？我以為我住在法院裡」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

照片曝光有其他網友質疑是否具有法律約束力，有網友解答管委會只是個民間組織，不具備執行公權力的能力，若管委會真的開罰，或限制住戶使用其財產的權利，可能會因為侵犯他人的財產權而挨告，留言「可罰，區權會通過的話，不過拒繳要如何催收」，不過也有網友認同管委會「支持管委會有在做事，這個社區不錯」、「會罰款的項目看起來沒有什麼太大問題，相對的居住品質和住戶素質也都會有所提升」、「還要管委會列罰款，想必社區住戶屢次不理違規」。

公告詳細內容：

1. 穿越機械停車格，罰1000

2. 停車位或公共區域堆放雜物，罰500

3. 占用他人車位，罰1000

4. 占用來賓停車格、無障礙停車格、公共區域及車道、罰1000

5. 造成公共區域髒亂，罰500

6. 外牆外觀違反規約或管理辦法，罰1000

7. 違規停車於社區範圍內，罰1000

8. 社區內抽菸、亂丟菸蒂、亂丟垃圾，罰500

9. 寵物隨地大小便未清理，500

10. 未確實關閉安全門，罰500

11. 未依政府規定使用可透視垃圾袋，罰500