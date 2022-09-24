「綠衫軍」塞爾提克主力中鋒羅伯特威廉斯(Robert Williams III)季後賽就出現膝蓋傷勢，但他在總冠軍戰對陣勇士的6場比賽仍上好上滿，奮戰精神絕對令人尊敬，只不過羅伯特威廉斯也付出了慘痛代價，塞爾提克球團今日宣布，羅伯特威廉斯已經完成左膝手術，預計缺席8至12周，將影響球隊上半季的禁區戰力。

羅伯特威廉斯今年3月就曾因撕裂左膝半月板而接受切除手術，當時預估最快在季後賽第2輪才能復出，不過受當時塞爾提克禁區戰力吃緊影響，羅伯特威廉斯在首輪就回到場上效力，但帶傷上陣的他在整個系列賽當中，膝蓋反覆出現了痠痛及腫脹，甚至每晚上場前需要抽除膝蓋積水治療。

忍痛出賽的羅伯特威廉斯進入東區冠軍賽後，僅僅只缺席了1場比賽，沒有足夠休息時間療養的羅伯特威廉斯，出賽過於頻繁也導致膝蓋傷勢加劇，在休賽季傷勢沒有完全恢復的情況下，羅伯特威廉斯決定進行手術，預計將會缺席到美國當地時間的感恩節，甚至是到聖誕節過後才會歸隊。

Robert Williams to officially miss 8-12 weeks following left knee surgery https://t.co/LMmX3EfO3n pic.twitter.com/7kNAiQIJI3 — CelticsBlog (@celticsblog) September 23, 2022

下個月將滿25歲的羅伯特威廉斯，上賽季寫下職業生涯單季新高的61場比賽，平均能得到10分、9.6個籃板、2.2次火鍋，尤其防守能力是羅伯特威廉斯最大的賣點之一，也是塞爾提克重要的禁區支柱，如今羅伯特威廉斯將缺席一段時間，加上新簽下的賈林納利(Danilo Gallinari)在代表義大利出征世界盃資格賽時遭遇十字韌帶撕裂，下賽季預計全數報銷，2人的缺陣將重挫塞爾提克的禁區戰力。