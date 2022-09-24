中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯大期間會見聯合國秘書長古特雷斯。王毅說，中方歷來主張，大國尤其是安理會常任理事國應該帶頭遵守國際法，帶頭維護聯合國權威，帶頭踐行真正的多邊主義，帶頭幫助發展中國家。但令人遺憾的是，個別大國出於一己私利，以多邊主義為名，行單邊主義之實，打著維護所謂規則旗號，到處搞小圈子、小集團。

王毅稱，中國將同聯合國堅定站在一起，堅定支持聯合國在國際事務中的核心地位，堅定支持聯合國為應對和平安全挑戰發揮更大作用。

據中方發佈，古特雷斯讚賞中方長期以來在支持多邊主義、推動國際合作與可持續發展等方面發揮的關鍵作用，表示同中國的夥伴關系是聯合國和多邊主義的重要支柱，雙方開展密切有效合作，聯合國支持全球發展倡議，祝賀中方近日成功舉辦倡議之友小組會議，相信這將助力加快推進2030年可持續發展議程。

古特雷斯通報近期推動烏克蘭糧食外運和俄羅斯化肥出口所作努力，對烏克蘭危機外溢給發展中國家帶來的困境深感擔憂，表示聯合國為此將發展作為優先議程，希望同中方就發展融資、氣變應對、生物多樣性、抗疫等攸關發展中國家利益的議題加強合作。

王毅說，中方讚賞古特雷斯積極斡旋並取得成效，中方在烏克蘭問題上的核心立場就是勸和促談，就是站在和平一邊，大陸將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

王毅強調，習近平提出全球發展倡議和全球安全倡議，為提振國際發展合作、助力落實2030年可持續發展議程貢獻中國方案，為彌補和平安全赤字、合力應對當前嚴峻挑戰提供公共產品。願同聯合國密切協作，形成更大共識，匯聚更多力量，促成更多行動。中國將繼續支持聯合國各項事業，承擔應盡的職責。