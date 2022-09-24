根據《美麗島電子報》公布的新竹市長民調支持度，民眾黨高虹安支持度以29.9%領先，其次是民進黨沈慧虹的24.9％與國民黨林耕仁的21.2％。資深媒體人黃暐瀚表示，林智堅在新竹市的好感度還有35.3％，他的票本要灌給沈慧虹，結果林智堅突然摔車。

黃暐瀚24日在《董事長開講》網路直播節目中表示，林智堅在新竹市的好感度還有35.3％，大概是民進黨在新竹市的盤，沈慧虹則只有24.1％。林智堅的票原本要灌給沈慧虹，結果林智堅突然摔車，他的「雙主菜」有新竹球場跟論文問題，沈慧虹的好感度仍沒有林智堅高，不過，林智堅的好感度，自己也會慢慢掉下來。

黃暐瀚接著表示，上星期三民進黨中常會，民進黨秘書長林錫耀下令，黨公職要發揮火力，全力要攻擊高虹安。講完後沒兩天，立法院民進黨黨團就出公文，要資策會把高虹安過去在資策會所有的報告，3天之內全部調出來。

黃暐瀚指出，因為第一波高虹安被打她在辛辛那提大學的論文，是資策會共同作者，說她抄別人的。高虹安解釋，雖然是資策會共同報告，可是拿去當論文那一段是她個人寫的，資策會也同意；而資策會的態度讓民進黨柯建銘非常不滿，稱法律上沒有侵權站不住腳，因此，被質疑是柯建銘主導，要把高虹安打下來。