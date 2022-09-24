民眾黨新竹市長候選人高虹安出席世界高中揭牌儀式，民眾黨指出，高虹安從未說過「演講」二字，綠媒第一時間加油添醋寫了「演講」二字，再拿錯假訊息向世界高中校方提問。台灣民眾黨怒轟，民進黨拿假消息攻擊政敵，「完全就是壞！」民眾黨質疑，非六都層級的新竹市，民進黨執政下藏著什麼不可告人秘密，必須要用如此「出格」手段捍衛政權？

台灣民眾黨今（24）日在臉書指出，民主進步黨官方臉書一天之內連發兩篇貼文，名為「打假」立法委員高虹安，硬要扣上「高虹安謊稱在世界高中演講」的罪名，但高虹安從未說過「演講」二字，而她確實曾出席學校揭牌儀式，與學生多有互動。

台灣民眾黨細查假消息源頭，竟是綠媒第一時間加油添醋寫了「演講」二字，再拿錯假訊息向世界高中校方提問，整篇報導從出發點就被「污染」，不具公信力。

台灣民眾黨直言，側翼見獵心喜瘋狂轉發，儘管媒體面對各界強烈抗議最後修正報導，但堂堂台灣最大黨依舊不做事實查核，死心跟著側翼散布假消息，甚至還加碼再製圖造謠，至今仍不悔改

台灣民眾黨怒轟，執政黨自甘墮落、選擇當「側翼的側翼」，拿假消息攻擊政敵，民進黨已自證不是蠢，「完全就是壞！」

台灣民眾黨更質疑，傾全黨之力抹黑造謠，攻擊高虹安一人，更會讓人好奇究竟非六都層級的新竹市，民進黨執政下藏著什麼不可告人秘密，必須要用如此「出格」手段捍衛政權？