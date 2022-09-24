民進黨桃園市長參選人鄭運鵬周三參加節目錄影接受專訪，對於國民黨對手張善政農委會研究案風波，鄭運鵬說，研究案領政府的錢，應該比論文更嚴格，張善政承認有抄襲，但一句道歉都沒有，鄭運鵬狠酸張善政「話術不錯。」

鄭運鵬說，張善政就是簡單說明，而3周前就應該說明，也批張善政拿保密條款很好笑。鄭運鵬說，農委會一再說保密條款失效，不是保密對象。張善政也可以就媒體報導內容說明。而在張善政的說明會上，張善政沒有否認抄襲、引用人家的內容，張承認有抄襲，但說不符合比例原則，張自己證明有抄襲，「沒有一句道歉很遺憾」，還說研究案不該當論文看，「價值觀與眾不同」。

鄭運鵬又說，研究案拿政府的錢，責任跟要求應該嚴於論文才對，張善政是價值觀顛倒。未來若張善政當桃園市長，是不是抄襲沒關係，不會雞蛋挑骨頭。這樣的桃園市府可以嗎？一句道歉都沒有，坦白說蠻失望的。他也酸張善政話術不錯。

如何看待對手？鄭運鵬說，桃園不是國民黨鐵票區，前桃園縣長、國民黨主席朱立倫回來選都可以，且張善政有那樣的份量，但是失望張善政，尤其看張對於研究案處理跟態度高高在上。至於鄭寶清，是前輩離開民進黨就昨是今非，好像民進黨都是錯的，他是對的，很遺憾。至於賴香伶這是民眾黨權利，也值得他尊重，但是民眾黨有點選擇性提名，可能人才庫沒這麼多，參選對桃園來說，多一個選擇是好的。