九合一選舉近在咫尺，年底的大選各政黨候選人都摩拳擦掌準備，尤其首都更是兵家必爭之地。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（24）日就曝光了現在全國民眾最關注的縣市長選情民調，直言「台北市的選情會有外溢效應」，引發討論。

吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中曝光了《美麗島電子報》9月的最新民調，從該份民調中可以看到，在全國人民複選的前提之下，有43.1％的民眾關注台北市的選情、有26.1％的民眾關注桃園市的選情、有25.7％的民眾關注新北市的選情、有18.2％的民眾關注台中市的選情、有15.4％的民眾關注高雄市的選情、有12.6％的民眾關注台南市的選情、有8.7％的民眾關注新竹市的選情、有5.3％的民眾關注屏東縣的選情。

吳子嘉也分析了上述的資料，直言「全國有43.1％的人在注意台北市選情，台北市的選情會有外溢效應」，同時該份民調也指出，「民眾對於蔡英文總統與民進黨執政6年多，在各施政面向的不滿意度，在複選的前提下，有57.1％的民眾不滿意司法改革、有57.1％的民眾不滿意司法改革、有55.2％的民眾不滿意追查弊案打擊貪污、有54.2％的民眾不滿意改善貧富差距、有53.5％的民眾不滿意物價油價與電價、有49.4％的民眾不滿意國內整體經濟、有49.4％的民眾不滿意電力穩定性。