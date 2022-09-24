瓦倫緹娜不僅外型亮眼，還具備精湛的唱功及詞曲創作能力。（羅永銘攝）

28歲「義泰混血甜心」瓦倫緹娜（Valentina Ploy）曾獲泰國「環球小姐」亞軍，不僅外型亮眼，還具備精湛的唱功及詞曲創作能力，在2019年發行的出道單曲〈See You In Life〉截至今年8月已突破2000萬次串流，總是以樂觀形象示人的她，近日接受本報專訪時，自曝小時候其實很害羞，還曾遭遇校園霸凌，也因此養成在浴室裡創作的習慣，而她也大方坦承目前與男友交往近3年，每首歌都是她最真實的經驗，平時會透過歌曲抒發情緒，不忘甜曝接下來新專輯每首情歌都是寫給男友。

瓦倫緹娜說因為自己本性害羞，所以小時候很愛在浴室裡唱歌、寫歌，「除了回音聽起來很完美外，也不會有人突然闖進來，讓我很有安全感」，現在一有靈感也會趕快跑去廁所寫下來。而出於義大利南部的她，父親為義大利人、母親為泰國人，瓦倫緹娜表示，因為混血臉孔加上身型瘦小，常被同學欺負，「他們都會嘲笑我是亞洲人」，因此很感謝媽媽是個強大的勇士，教會她不要讓這些影響自己，「她也時常會受到不尊重對待，但小時候我被欺負回家哭，她都會跟我說『那是他們的無知，幹嘛在乎』，可能因為我外公是軍人，所以媽媽的性格比較堅強」。

總是以樂觀形象示人的瓦倫緹娜，小時候其實相當害羞。（羅永銘攝）

後來是經過表演課的訓練 ，「我並不是為了成為演員，而是希望讓自己不要那麼害羞才去上這個課，確實滿有幫助的，強迫我做很多不想做的事，比如做出醜表情在教室走來走去 ，被迫不去在乎別人看你的形象」，才讓她的性格愈發開朗，「當然我也是個人，會有一些負面情緒，但會盡量從正面的角度去看待每件事」，以前遇到難關，她都會逼自己強顏歡笑，「努力維持正面確實壓力滿大的，〈Drunk Sleeping In Taxis〉這首歌就是描述這樣的心境」，現在已學會給自己時間先去感受悲傷，「之後再去檢視自己可以從中學到什麼，不會覺得這樣就是失敗」。

創作也是瓦倫緹娜情緒的另一個宣洩口，「每首歌都會寫進我的感受跟生活經驗」，其中〈Camera Roll〉則是她跟現任男友短暫分手時寫的歌曲，她說自己就像歌中那樣，「我是分手後都不會刪掉照片的類型，雖然去看會很痛苦，但也能從中得到安慰，帶我回到過去曾經的美好時光」，但她也坦言確實在演唱悲傷歌曲時，「內心都會有點緊張，因為要跟大家分享這麼私密的東西」。而身為半個義大利人，瓦倫緹娜也勇於表達愛，「因為人生苦短，當你有這樣的意識就不會害怕去對愛人表達你最真實的情感，但我也發現愈是親密愈難表達」，她舉例目前70多歲的父親，「他以前很害羞，都會不愛把愛掛在嘴邊，最近不知道怎麼了，可能年紀大了吧，常會在電話上會說『我愛你』」。

瓦倫緹娜把創作當作她的情緒宣洩口。（羅永銘攝）

瓦倫緹娜除了是個才女，更精通義大利文、泰文、英文、西班牙文及法文5種語言，她表示除了成長背景外，也因為自己是名音樂人，習慣去接受各種不同的聲音，「我都會聽到再試著唸出來」 ，現在更學起了中文，訪問過程中也秀了一波，萌喊「我愛你們，你們愛我嗎」、「珍珠奶茶好喝」等。此趟次台灣行她也特地去逛夜市，大啖雞排、臭豆腐、冰火菠蘿油等美食，還體驗了鳥卦問自己未來的工作運勢，「對方說我必須要有耐心，也要對自己有信心，這樣以後就會發展很好」，也期待下次來台能與粉絲近距離接觸，最後，她還笑曝因為隔離旅館的馬桶太舒服了，不只坐在上面寫歌，還順便拍了TikTok影片。