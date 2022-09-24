大陸「十一」黃金周假期臨近，多家線上旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，「十一」旅遊產品預訂熱度呈現增長趨勢，此外，星級酒店用戶關注度大漲130％。

澎湃新聞引述途牛旅遊網22日公布數據顯示，今年「十一」假期，部分用戶選擇在節前請假一～兩天，以此提前享受2022年最後一個長假。從預訂數據來看，今年「十一」假期出遊出發人次將從9月29日迎來快速增長，並在10月1日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在9月30日～10月5日之間。

途牛旅遊網表示，「十一」期間本地遊、周邊遊出遊人次占比為64％，長線游出遊人次占比為36％。本地遊、周邊遊是今年「十一」旅遊消費主流，預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出。

同程旅行19日公布的「2022十一假期旅行趨勢報告」顯示，近一周「十一」相關旅遊搜索熱度上漲172％，假期出行的機票、酒店搜索熱度上漲136％。中秋節後各類休閒度假為主題的星級酒店，用戶關注度更提升130％。