北市一名81歲周姓老婦日前遭假檢警詐騙，歹徒要求她變賣名下股票，將700萬元支票交給31歲萬姓女車手監管。不料，詐團食髓知味，查出周婦在大安區還有房產，再派萬女陪同周婦到地政事務設定抵押借款4000萬元。

所幸貸款公司察覺有異，隔天自行到地政事務所申請塗銷並報警處理。大安分局瑞安所員警苦口婆心向周婦解說後，周婦才驚覺遭到詐騙。

專案小組依周婦所提供的嫌犯特徵及交付時間、地點，鎖定萬嫌身分於23日將她查緝到案，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查其他共犯與幕後主嫌。