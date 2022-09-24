各國央行為抗通膨競相升息，經濟衰退隱憂瀰漫金融市場，股債油金價格全倒。23日歐美股市挫低，道瓊指數3萬點大關失守，收在近2年低點；油價摜破每桶80美元來到8個月低點；金價下挫至2年半新低；美元指數衝上逾20年新高。

聯準會鷹式升息將美國經濟推向衰退的疑慮升高，23日美股一片慘綠。道瓊工業指數終場重摔486.27點跌1.62％，以29,590.41點作收，是2020年11月來收盤新低；標普500及那斯達克指數，則分別收跌1.72％、1.8％。道指相較1月4日創的歷史收盤高點36,799.64點，跌幅曾逼近20％瀕臨熊市。標普指數與那斯達克指數已落入熊掌。美股三大指數周線全黑，道指、標指和那指上周各收跌4％、4.77％及5.03％。科技股為主的那指，則是連續兩周跌幅超過5％。

上周五MSCI世界指數跌2.07％，來到近2年低點。泛歐STOXX 600指數收跌2.34％，是3個月來最大單周跌幅。

美元指數上周五盤中飆高到113.23點，觸抵2002年5月新高，最後收漲1.6％以112.96點作收，寫下2020年3月來最大單周漲幅。

美國10年期抗通膨債券（TIPS）殖利率，上周五觸及1.426％，攀抵2011年2月來最高水位。

衰退陰影籠罩勢必削減原油需求，加上美元指數強勢攀上逾20年新高，國際油價23日暴跌5％至8個月低點。

上周五倫敦布蘭特期油收跌4.8％，報每桶86.15美元，周跌幅6％；紐約西德州中級原油期貨收跌5.7％，收在每桶78.74美元，周跌7％。

聯準會激進升息推高美元和美債殖利率之下，國際金價上周五跌逾1.5％，來到2020年4月來新低價。

倫敦現貨金價23日早盤一度重摔1.8％，挫低至每盎司1,640.2美元，為2年半來最低，之後跌幅收斂為1.6％，收在1,644.04美元；紐約期金收跌1.5％，報每盎司1,655.6美元。金價連兩周收黑。