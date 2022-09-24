中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，會見德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。王毅表示，當前形勢下，中德進一步深化全方位戰略夥伴關係具有重要意義，中方願與德方發揮大國應盡職責，為和平發展作出中德貢獻。

新華網引述王毅表示，中德沒有根本利益衝突，理應加強溝通，增進理解。雙方要籌備好兩國高層往來和政府間磋商，全面梳理各領域合作，規劃雙邊關係下一個50年發展。

貝爾伯克則表示，德國奉行一個中國政策，高度重視保持雙方高層交往和各領域交流合作。德方讚賞中方制定富有雄心的減排目標，為應對氣變發揮典範作用，願同中方加強綠色轉型、創新發展等合作，在實現「巴黎協定」目標等領域展現引領，共同應對全球性挑戰。

報導指出，雙方針對烏克蘭問題交換看法。王毅表示，中方始終堅持勸和促談。國際社會應齊心協力，共同推動停火止戰。雙方還就朝鮮半島核問題等交換意見。