台北市長選舉，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強對決。資深媒體人周玉蔻猛挖蔣萬安身世背景，更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前緋聞案。媒體人吳子嘉表示，周玉蔻最近的打法，會讓藍軍的基本盤快速回流到蔣萬安身上，蔣萬安是唯一得到利益的參選人。

吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中表示，最近周玉蔻的打法，會讓泛藍、深藍、還有原來討厭蔣萬安的人，也就是藍軍的基本盤，快速的回流，集中到蔣萬安身上。蔣萬安確實是一個因為周玉蔻而得到選舉利益的人。而在這個吵鬧過程中，他是唯一得利的。

吳子嘉認為，蔣萬安應該馬上跟張淑娟道歉。對張淑娟這件事情，起碼要有一個態度出來，不能夠完全不講話，這是一個是非問題。黃暐瀚回應表示，蔣萬安如果這樣講，民調會更高，因為有是非、有溫度。

另外，吳子嘉還自豪表示，當他被告，幾乎都是當權派在告他。而他所挑戰的對手，被他攻擊、批評、爆料的，都是當權派。