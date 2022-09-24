對於日本認可的疫苗廠牌未包含高端，接種高端的民眾，赴日前仍需自費數千元做PCR檢驗。對此，國民黨立委賴士葆怒轟，陳時中欠台灣人民一個道歉！

日本預計10月開放觀光，根據日本現行規定，入境者需接種3劑疫苗，或是提供入境前72小時內PCR陰性證明，但日本認可的疫苗廠牌未包含高端。疫情指揮官王必勝表示，由於日本目前未將高端列入核可範圍，另一種方式就是提供PCR證明，確實會有自費的問題。

根據日本現行規定，入境者需接種3劑疫苗，或是提供入境前72小時內PCR陰性證明，但日本認可的疫苗廠牌未包含高端。換言之，接種高端的民眾，赴日前仍需自費數千元做PCR檢驗。

疫情指揮官王必勝表示，由於日本目前未將高端列入核可範圍，另一種方式就是提供PCR證明，確實會有自費的問題。但他接著表示，日本邊境管理措施近期變化很快，開放速度腳步很快，「我們也在觀察是否進一步取消疫苗相關限制」。

對此，國民黨立委賴士葆稱，被外交部長說成「大哥哥」的日本政府仍然不認高端，對於那些被政府遊說打高端的民眾來說，只能自費4500作PCR。

賴士葆怒轟，陳時中欠台灣人民一個道歉！