義大利25日（周日）舉行國會大選，選前民調顯示，極右派政黨義大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼集團可望勝出。一旦右翼勢力主政，與歐盟當局恐有不少衝突。

民調一致預測，「義大利兄弟黨」將在周日選舉出線成國會最大黨，與薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的「聯盟黨」（League）、前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「前進黨」（Forza Italia）分享權利組聯合政府。

根據民調數據聚合網站Politiche 2022顯示，「義大利兄弟黨」應可囊括近25％選票，遙遙領先最主要右翼盟友「聯盟黨」的12％。

至於在政治光譜另一頭的中間偏左「民主黨」（Democratic Party），由前總理雷塔（Enrico Letta）領導，得票率料在21％。而其他與「民主黨」結盟的綠黨（Green）等小黨，得票率只有個位數。

曾任歐洲央行總裁的總理德拉吉（Mario Draghi），因他提出的經濟政策得不到執政聯盟成員全面支持斷然請辭，故而提前舉行大選。

「義大利兄弟黨」若一如預期勝選，黨魁梅洛尼將成為義大利史上首位女總理，同時也是繼100年前的法西斯獨裁強人墨索里尼（Benito Mussolini）之後，第一位極右翼總理。

「義大利兄弟黨」經常被冠上「新法西斯主義者」（neo-fascist），政策上呼應法西斯時代強調民族主義、本土主義及反移民的立場。不過梅洛尼強調，要讓「義大利兄弟黨」去除法西斯元素，聲稱義大利右翼已將法西斯交給歷史。

但「義大利兄弟黨」在社會政策方面仍不脫保守色彩，反對同性婚姻及推崇傳統家庭價值。

梅洛尼與「聯盟黨」的薩爾維尼（Matteo Salvini）曾公開批評歐盟當局，指責其過分介入歐盟成員國內政。